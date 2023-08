Arábia Saudita e Estados Unidos reúnem grandes craques do futebol

Foto: Image by Freepik

Confira os nomes dos atletas que têm chamado atenção nos últimos meses.

O futebol da Arábia Saudita e o futebol dos Estados Unidos têm se tornado os grandes protagonistas de matérias nos últimos. Desembolsando valores expressivos, os clubes desses países têm agregado aos seus elencos grandes nomes do esporte. Veja uma relação com os nomes desses atletas e suas respectivas equipes abaixo.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o Inter Miami chamou a atenção dos fãs de futebol com anúncios de três contratações de peso vindas diretamente da Europa, todos ex-jogadores do Barcelona:

Lionel Messi: O craque argentino Lionel Messi deixou a França após duas temporadas atuando pelo Paris Saint-Germain. Campeão da Copa do Mundo com a Argentina em dezembro do ano passado, Messi conquistou o título de mais uma edição da Ligue 1 em sua despedida de Paris.

Sergio Busquets: Ídolo do Barcelona e peça-fundamental em uma das épocas mais vitoriosas da história do clube espanhol, o volante Sergio Busquets encerrou sua trajetória com a equipe ao final da última temporada europeia. Felizmente para a torcida do Barça, seu adeus contou com a conquista de mais um título da La Liga.

Jordi Alba: O lateral-esquerdo Jordi Alba é outro nome de peso e ex-jogador do Barcelona que vai defender o Inter Miami.

Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo surpreendeu a todos no ano passado quando foi anunciado como nova contratação do clube Al-Nassr. Com essa novidade, muitos fãs do esporte voltaram seus olhares para a Arábia Saudita.

Decisivo como em vários momentos de sua carreira, na primeira metade de agosto, ele anotou dois gols na vitória por 2 a 1 contra o Al-Hilal pela Copa dos Campeões Árabes, conquistando o seu primeiro título com sua atual camisa.

Karim Benzema: Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema tomou o mesmo rumo do português e decidiu atuar no futebol árabe ao final da última temporada europeia.

A nova equipe do vencedor da última edição do prêmio “Bola de Ouro” é o Al-Ittihad.

Neymar: O atacante brasileiro Neymar Jr. foi o nome mais recente do esporte a chamar atenção por sua transferência para o futebol árabe.

Na última etapa de sua carreira, desde 2017, Neymar foi jogador do Paris Saint-Germain, time com o qual conquistou grandes títulos do esporte, como a Ligue 1.

Holofotes

