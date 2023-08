Acre tem cinco projetos de transporte no Novo PAC do governo federal

A infraestrutura de transportes do Acre será incrementada com cinco obras públicas a partir da retomada de investimentos proposta pelo novo PAC, do Governo Federal. Entre os empreendimentos, destaque para o prolongamento da ponte sobre o Rio Tarauacá, na BR-364, demanda histórica para a população do estado. Em licitação, as obras terão R$ 12,9 milhões aportados.

No total, serão R$ 1,6 bilhão investidos nas intervenções elencadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado nesse setor. A Região Norte como um todo contará com R$ 21,3 bilhões em investimentos públicos e privados. Seguindo as diretrizes da gestão, todos os empreendimentos devem considerar os impactos sociais e ambientais, além de garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados.

“O programa é um pacto entre os entes federativos para impulsionarmos o desenvolvimento do país, com infraestrutura de qualidade e geração de emprego e renda. Investir na malha viária de qualidade também é fortalecer a economia e fomentar o bem-estar da população”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.

As obras públicas e concessões à iniciativa privada em rodovias e ferrovias somam cerca de 302 empreendimentos e aproximadamente R$ 280 bilhões, sendo R$ 79 bilhões em recursos do Orçamento Geral da União e R$ 201 bilhões em investimentos privados.

Segundo o programa do governo federal, no total, o Acre receberá em torno de R$ 26,6 bilhões para realização de obras públicas durante todo seu período de execução. Este montante será injetado no estado atendendo as demandas prioritárias do governo estadual e de instituições de outras esferas, visando melhorar a vida das pessoas em diversos setores: Cidade, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Segurança Pública.

Veja a lista de empreendimentos no estado na área de transportes incluídos no novo PAC:

– Restauração da BR-364/AC – 2 lotes

– Construção do prolongamento da ponte sobre o Rio Tarauacá – BR-364

– Construção de ponte sobre o Rio Juruá com acesso a Rodrigues Alves – BR-364

– Construção do Contorno (Anel Viário) de Brasiléia – BR 317.

Planejamento

Lançado em 11 de agosto, o Novo PAC veio para incrementar investimento, garantir infraestrutura econômica, social e urbana, melhorar a competitividade do país e gerar emprego e renda. No total, são estimados R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados, com cerca de 4 milhões de empregos gerados em todos os eixos do programa.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Transportes.