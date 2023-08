Vídeo mostra tumulto com Marfiza; prefeitura nega envolvimento em retirada de famílias

A presença da vice-prefeita Marfiza Galvão (PSD) na invasão Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, não agradou à cúpula da prefeitura de Rio Branco, que emitiu uma nota nesta quarta-feira, 16, negando qualquer envolvimento no processo de retirada das famílias do local.

Mais cedo, por meio das redes sociais, Galvão conta que vem buscando um posicionamento da gestão municipal acerca da situação das famílias, porém, sem sucesso. Com isso, o secretário de comunicação da prefeitura, Aílton Oliveira, esclareceu que não há participação da gestão nesse assunto. “A prefeitura de Rio Branco esclarece que não tem qualquer tipo de envolvimento com o movimento dos invasores “Terra Prometida” no bairro Irineu Serra e que vem passando por processo judicial de reintegração de posse. Informa ainda que não participa do no processo de retirada das famílias, que vem sendo feito pela justiça com apoio do Estado. Um processo de retirada, aliás, que vem sendo cumprido com zelo e cuidado”, declarou.

A nota reitera ainda que respeita o trabalho do governo do Estado e da justiça – que determinou a retirada das famílias da área na última semana, além de defender a presença das forças de segurança. “A gestão municipal reconhece a importância do trabalho que vem sendo realizado no local para garantir a segurança dos oficiais de justiça e, principalmente, das famílias que estão sendo removidas com todo o amparo social que se faz necessário em momentos como esses”, ressaltou.

A prefeitura também se colocou à disposição do governo caso seja solicitado. “Estamos à disposição dos responsáveis pelo processo caso haja necessidade, o que até o momento não se fez necessário por todas as medidas previamente adotadas pelos órgãos de Assistência Social do estado. A gestão municipal respeita o trabalho do Governo do Estado e da Justiça e acredita que tudo será resolvido da melhor maneira possível e com a brevidade necessária”, explicou.

Nesta quarta-feira, 16, vídeos que circulam na internet mostram um princípio de confusão envolvendo policiais militares e Marfiza Galvão, que aparece sentada no chão do acampamento.

VEJA O VÍDEO: