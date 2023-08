Vereador denuncia exploração de crianças em semáforos da capital e cobra autoridades

FOTO: SÉRGIO VALE/ac24horas O deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na sessão desta quarta-feira, 16, para criticar o que chamou de omissão e falta de planejamento do governo do estado que resultou nas chocantes imagens registradas ontem durante desocupação da Terra Prometida, área de terra na região do Bairro Irineu Serra. Ribeiro disse que faltou diálogo para evitar o confronto. “Foi falta de planejamento, foi omissão do governo. Há um déficit habitacional grave. Poderia ter tido mais diálogo, as cenas evidenciam a omissão do governo com os terrenos públicos”, disse. O parlamentar afirmou ainda que é necessário que a Assembleia acompanhe os desdobramentos para garantir o bem-estar das famílias retiradas da área. “Essa Casa precisa olhar com carinho para essas...