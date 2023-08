Recepcionista e vendedor: Sine do Acre tem 40 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar deflagraram nesta quarta-feira (16) a terceira fase da operação “Tempestade” contra integrantes de organização criminosa. A operação conta com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Estão sendo cumpridos 62 mandados de prisão e de busca e apreensão no Acre, Amazonas e Rondônia. São 34 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão nas cidades acreanas de Feijó, Jordão, além de Envira (AM) e Porto Velho (RO). Ao todo, mais de 150 policiais militares participam da operação, além de promotores do Gaeco e servidores do MPAC. A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 28 de janeiro de 2022, quando foram...