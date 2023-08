Marcelo Moura comemora sucesso do feirão de veículos na Expoacre e defende educação financeira nas escolas

O presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), empresário Marcelo Moura, foi o entrevistado do programa Bar do Vaz nesta quarta-feira, 16, e se mostrou otimista com os resultados do feirão de veículos na Expoacre 2023 e adiantou que a segunda edição vai ocorrer na Expojuruá.

Moura comemorou os avanços obtidos em relação à venda de veículos durante a feira agropecuária deste ano. “Vendemos alguns carros no 1° feirão, fizemos uma avaliação e já estamos nos reunindo para os preparativos para a segunda edição que vai ser lá na Expojuruá, então, são os primeiros passos mais foi legal e a Expoacre está indo bem e está se tornando uma feira de negócios”, comentou.

O empresário comemorou a união do setor empresarial com o governo que cedeu, zerando inclusive o IPVA dos veículos adquiridos durante a feira agropecuária em Rio Branco. “O governo viu que tínhamos uma intenção boa de gerar mais negócios, apostou na ideia e junto com a Assembleia Legislativa que aprovou uma lei zerando o primeiro ano. Os empresários em algumas negociações zeraram o segundo ano do IPVA e isso só traz benefícios à população”, explicou.

Indagado pelo jornalista e empresário Roberto Vaz sobre números, Marcelo revelou que durante as nove noites de Expoacre foram vendidos mais de 50 veículos. “Teve muita avaliação de usados, isso foi uma inovação interessante. A pessoa ia lá no estacionamento em uma barraca e o valor varia para qualquer marca de carro e queremos melhorar o processo de vendas. Queremos ampliar isso”, disse.

Acerca do horário para realização de negócios na Expoacre de 2024, Moura contou que pretende iniciar os trabalhos a partir das 16 horas da tarde – período em que começam a chegar propensos clientes. “Esse ano começamos às 14h, mas, vimos que é melhor às 16h. Não adianta colocar funcionários expostos no sol”.

O presidente da Acisa falou da dificuldade em montar uma Expoacre. Segundo ele, sem o empenho do governo é muito complicado haver viabilidade e afirmou que o evento vem se aperfeiçoando ao longo dos anos. “Tá se profissionalizando bastante, tem muita a melhorar”, avaliou.

Sobre a Associação Comercial, Moura revelou que sua equipe vem trabalhando para fomentar negócios e, com isso, a economia. “A ideia é criar benefício no comércio. Quero deixar um grande benefício para quem comprar a vista, ele não compra por não ter benefícios. Queremos promover benefícios”, explica.

Marcelo também mencionou uma lei sugerida pela Acisa ao deputado estadual Eduardo Ribeiro que trata sobre a educação financeira nas escolas. Para ele, falta agora dialogar com a educação do estado para contribuir na implementação do currículo escolar.

O empresário também citou que pretende sugerir uma competição de educação financeira nas escolas. “É um produto da Acisa que premiará escolas e professores que se destacam na educação financeira. Tem toda uma metodologia. Os melhores avaliados seriam agraciados. A gente precisa que esse corpo de educação para que se mude a educação da sociedade”, ressaltou, defendendo a capacitação das crianças na educação financeira.

O presidente disse ainda que acredita no empreendedorismo e com um movimento chamado de Cidadania Empreendedora. “Temos que mudar nas escolas para a sociedade da próxima geração. O Acre depende da mesada de Brasília, ele está entre os 13 estados que não pagam suas contas e dependem do FPE. Então, ele arrecada, mas é insuficiente, então precisamos que as crianças entendam que é preciso empreender”, argumentou.

Ao fazer uma avaliação da economia em 2023, Moura disse que esse ano é de ajustes, muito por conta da nova gestão do governo federal. “Temos um novo governo que vem com proposta do crescimento da economia que é audacioso, só ao Acre é mais de R$ 26 bilhões em 4 anos. É muito dinheiro e isso aquece a economia. Eu acredito que o incremento do PAC os números serão bons”, declarou, citando oscilação na economia acreana.

ASSISTA AO VÍDEO: