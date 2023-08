Governo se pronuncia sobre mandados na Terra Prometida e SEJUSP diz que não houve excesso

Em balanço sobre o primeiro dia de cumprimento de mandado de reintegração de posse na invasão Terra Prometida, no Irineu Serra, a Secretaria de Comunicação do Estado e a assessoria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre detalharam os resultados da operação. Na terça-feira, 15, polícias e moradores da invasão entraram em confronto durante a execução do mandado expedido pelo juiz Anastácio Menezes, a pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que solicitou a retirada das mais de 500 famílias que ocupavam ilegalmente uma área de 3 hectares que pertencem ao Governo do Acre.

A Secretaria de Comunicação do Estado disse que quatro cidadãos foram detidos pelo crime de desobediência à ordem judicial de reintegração de posse da área invadida. “Durante o cumprimento da ordem judicial, os autores não acataram a ordem, além de incitar a outros moradores a não cumprir a ordem, causando enorme aglomeração de pessoas, gritos, jogando pedras e queimando pneus. Diante do fato, os agentes militares deram voz de prisão aos homens e os conduziram até à delegacia de polícia civil itinerante, instalada provisoriamente nas proximidades do local da invasão”, diz o comunicado.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre informou, por meio de sua assessoria, que durante a execução do mandado, não houve apreensão de drogas, armas, ou flagrante de qualquer atividade ilegal no local que não fosse a própria invasão e as detenções por crime de desobediência. Um policial militar foi ferido, atingido por uma pedrada no rosto, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A assessoria informou ainda que não há registro de excessos por parte das forças policiais: “Apenas mantiveram a ordem no local para o devido cumprimento da reintegração de posse”, diz o comunicado.