Com Uraps em reforma, atendimentos são remanejados para outras unidades de saúde

A desocupação da Terra Prometida, na região do Irineu Serra, fez com que o governo do estado recebesse críticas até de sua própria base na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 15. O deputado estadual Pablo Bregense (PSD) criticou as cenas chocantes. “Dava para remediar aquela situação. Se a desapropriação é legítima, a dignidade é ainda mais legítima, mas ainda quando se trata de crianças e idosos. Estou indignado com aquelas cenas estarrecedoras”, disse. O deputado estadual Afonso Fernandes (PL) comparou o episódio com a guerra entre Rússia e Ucrânia. “Não vi a mínima necessidade de um sniper naquela situação, não estamos na guerra entre Rússia e Ucrânia, estamos no estado do Acre, tratando com pessoas necessitadas”, disse. Outro deputado a se posicionar com críticas à ação foi do deputado Adaiton Cruz...