‘Causa raiz’ do apagão nacional pode ter acontecido no Ceará, diz diretor do ONS

Com as chuvas dos últimos dias em Rio Branco e nos municípios do interior, o nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana. Nas últimas 24 horas, o nível do rio subiu 26 centímetros e na manhã desta quarta-feira, 16, alcança 2,12 metros. A última vez que o nível ultrapassou a cota de 2 metros foi no dia 20 do mês passado. Apesar da subida, provocada pelas chuvas em todas as regiões do estado que influenciam no nível do rio na capital acreana, a Defesa Civil de Rio Branco afirma que o prognóstico de seca permanece e o manancial ainda pode, neste verão, bater o recorde histórico de menor nível alcançado em setembro do ano passado quando o nível do Rio Acre chegou a 1,25 m. “Infelizmente, o cenário...