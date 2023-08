Calegário tem penhora de caminhonete solicitada por cheque de R$ 78 mil que não teria sido pago

A taxa de desocupação do Acre no segundo trimestre de 2023 foi de 9,3%, 0,5 pontos percentuais a menos que no trimestre anterior. Para o IBGE, que divulgou a Pnad Contínua nesta terça-feira (15) o sinal é de estabilização no desemprego no Estado. Apesar da queda, o Acre está entre os 10 com as maiores taxas de desemprego do País. O ranking é liderado por Pernambuco, onde 14,2% da população em idade de trabalhar está sem emprego. O menor desemprego está no DF (8,7% no 2.º trimestre de 2023). No País, a taxa de desocupação é de 8,0%, caindo 0,8 ponto percentual (p.p.) ante o primeiro trimestre deste ano (8,8%) e 1,3 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2022 (9,3%). Assim, a taxa do Acre ainda é maior que a...