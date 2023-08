Após rumores de que poderia ser vice de Marcus Alexandre, Ney ganha cargos no governo

O governo do Acre agiu rápido para segurar o apoio político do ex-deputado estadual e atual presidente do Podemos no Acre, Ney Amorim.

Após surgirem rumores de que Ney poderia ser vice de Marcus Alexandre (MDB) na eleição para a prefeitura de Rio Branco no próximo ano, Amorim foi agraciado por Gladson Cameli com novos cargos nesta quarta-feira, 16.

Na edição do Diário Oficial de hoje, Cameli demitiu Jander Ruben Ferreira Nobre Junior do cargo de Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre – IPEM e nomeou Herica Macedo Granzotto Alves para exercer o cargo. Herica é casada com um irmão de Ney Amorim, gerencia o salão de beleza de propriedade da esposa de Ney e sempre foi responsável pela parte financeira das campanhas eleitorais do ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Herica já era cargo comissionado na SEE e foi exonerada para ocupar vaga no IPEM. Para seu lugar na educação, Gladson nomeou Rutenilson Crisprim, que é um dos principais assessores de Ney Amorim.