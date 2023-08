Queda de energia afeta sistema de abastecimento de água em Rio Branco

O Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco condenou há mais de 35 anos de reclusão quatro membros de uma quadrilha responsável por um ousado assalto contra a loja de departamentos Havan, da capital, quando o grupo roubou mais de meio milhão de reais em dinheiro e mercadorias. Três dos sentenciados irão cumprir a pena em regime fechado, e outro, que era primário, foi beneficiado com o regime semiaberto e será monitorado por tornozeleira eletrônica. O assalto ocorreu na madrugada do dia 17 de julho do ano passado, quando por volta da 0h30min o grupo armado invadiu a loja Havan, localizada no cruzamento da BR-364 com a Estrada do Calafate, e rendeu todos os funcionários que trabalhavam no plantão noturno. Parte do grupo ficou com...