Pastor ora e pede interferência divina em reintegração de posse no Irineu Serra

Alberto Bezerra da Rocha, de 59 anos, pastor da igreja Remanescente do Poder de Deus, na invasão Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, decidiu pôr os joelhos no chão enquanto policiais, oficiais de justiça e bombeiros se mobilizam para cumprir mandado de reintegração de posse no local nesta terça-feira, 15, em Rio Branco.

A oração, flagrada pela reportagem do ac24horas, pediu intervenção divina na causa das mais de 500 famílias que ocupam a área do governo do estado. “Que não haja derramamento de sangue, meu Deus, porque o povo não é bicho para viver cercado”, disse Alberto.

Às 7h40, uma comitiva de dezenas de policiais militares, civis, bombeiros, socorristas, e oficiais de justiça, chegaram na Estrada do Irineu Serra e foram recebidos com uma corrente humana que cercou um dos acessos à invasão.

Mais cedo, policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fecharam os 5 acessos à invasão, com o argumento de impedir reforços de civis ao movimento. No entanto, minutos depois, profissionais de imprensa da TV5 e TV Gazeta foram barrados tiveram que acessar a ocupação pela invasão.

O clima ainda é tenso na comunidade. Policiais aguardam ordens para agir, enquanto bombeiros receberam coletes balísticos. Uma corrente humana está posta em ao menos uma das entradas da invasão.

Mais informações a qualquer momento.