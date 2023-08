Na coletiva da ExpoJuruá, Gladson agradece a Nicolau e Gonzaga o apoio na ALEAC

A Lei N° 3.799, de autoria do deputado federal Roberto Duarte, criada em 2021 quando era deputado estadual, ganhou vida nesta segunda-feira (14) com a implementação das carteirinhas do autista pelo Governo Gladson Cameli. A iniciativa se consolida como um passo significativo para a inclusão das pessoas com TEA na sociedade, garantindo uma série de benefícios e vantagens. Em posse da carteira do autista, as pessoas com TEA terão preferência nos atendimentos em repartições públicas e privadas, além de possuírem prioridade na concessão de vagas em creches e escolas da Rede Pública de Ensino no Estado do Acre. Também terão direito a 50% de desconto em ingressos de eventos culturais pagos, realizados no estado. A expedição da carteira deve ser feita gratuitamente, em formato digital.