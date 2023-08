Garota baleada em baile funk segue entubada, mas sem risco de morte; rapaz já foi extubado

As últimas informações a respeito do quadro clínico dos jovens Jéssica Cristina de Oliveira Barbosa, 18 anos, e Alexandro de Araújo Silva Júnior, de 19 anos, feridos a tiros na noite do último sábado, 12, durante um ataque a tiros em um baile funk realizado no Parque das Acácias, em Rio Branco, reforçam que ambos estão internados no Pronto-Socorro, mas não correm risco de morte no momento.

No caso de Jéssica, o ac24horas apurou que ela segue entubada, mas estável, não apresentando nenhuma gravidade com relação a risco de morte. Contudo, não há possibilidade de se prever, segundo fonte consultada pelo jornal, se ela terá sequelas (e de que tipo) ou não. A informação fornecida é de que ela precisa ficar no mínimo 6 dias sedada em coma induzido para o cérebro desinflamar.

Quanto a Alexandro, a informação é de que ele está bem e já foi retirado da intubação nesta terça-feira, 15.

As demais vítimas do ataque criminoso que deram entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco foram identificadas como Maria Eduarda de Souza Lima, de 18 anos; Melrison Lucas da Silva Carneiro, de 18 anos; Kelvin Saldanha de Araújo, de 18 anos; Josemir Cavalcante da Silva, de 33 anos; Samuel dos Santos Lima, de 22 anos; Rafael Mourão Matos Silva, 20 anos; e o adolescente D.B.G de 16 anos.

A jovem Giovana dos Santos de Lima, de 20 anos, foi morta durante o tiroteio.