Energisa suspende energia elétrica clandestina na área de ocupação Terra Prometida

FOTOS: JARDY LOPES/ac24horas Após confronto com as polícias militar e civil, moradores da invasão Terra Prometida começaram a retirar móveis de suas residências. Com o apoio de trabalhadores e caminhões da Prefeitura de Rio Branco, as famílias que não tem para onde ir após o cumprimento de reintegração de posse, com seus respectivos bens, serão levados ao Parque de Exposições Wildy Viana. Lá, eles passarão por um cadastramento inicial e terão direito ao aluguel social por três meses. Após investigação social, aqueles que se encaixam nos requisitos do programa terão o prazo de aluguel ampliado para até três anos. As mais de 500 famílias da invasão Terra Prometida, que ocupavam 3 hectares de uma área do Estado há quase 2 anos, não aceitaram deixar o local pacificamente e confrontaram agentes...