Com apuração sob sigilo, morte de bebê jogado no lixo será tratada como infanticídio

O ex-prefeito Marcus Alexandre, agora no MDB, foi o entrevistado do programa Bar do Vaz nesta terça-feira, 15, e falou abertamente sobre o futuro político e que não há arrependimento em ter deixado o Partido dos Trabalhadores após 20 anos de trajetória - tendo sido, inclusive, eleito prefeito da capital por dois mandatos. Acerca do período afastado dos holofotes, Marcus disse que esse isolamento ocorreu por conta do trabalho que vinha exercendo no TRE, na gestão do ex-presidente do órgão, desembargador Francisco Djalma. "Foi um período que fiquei recolhido desde o fim do ano passado, foi uma decisão pessoal, estive um tempo trabalhando no Tribunal Regional Eleitoral, sou servidor do Estado e cumpri minha missão. Naquele período não fazia sentido eu dar entrevista e ficar me manifestando", conta. Questionado sobre...