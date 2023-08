Causa do apagão que afetou 25 estados e o DF ainda não foi divulgada

O Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério de Minas e Energia disseram que houve uma falha às 8h31 (horário de Brasília) desta terça-feira, 15, mas ainda não divulgaram a causa do incidente que afetou 25 dos 26 estados e o Distrito Federal. Apenas Roraima, que é desconectado da rede nacional integrada, não sofreu com o incidente.

Ainda de acordo com nota do ONS, o apagão envolveu uma “ação controlada” – ou seja, proposital – para evitar que o problema na rede se espalhasse. Até às 10h22, segundo o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento de energia já tinha sido normalizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; 27% da carga tinha sido recomposta na região Norte; e 68% tinha sido recomposto no Nordeste.

De acordo com a explicação do órgão, uma “ocorrência” às 8h31 levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado. Na prática, é como se as regiões Norte e Nordeste do país tivessem se desconectado das regiões Sul e Sudeste. As causas do problema, segundo o ONS, ainda estão sendo apuradas.

“Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência”, diz o ONS.

Ainda de acordo com o órgão, dos 16 mil megawatts (MW) interrompidos, 7 mil MW já tinham sido recompostos até às 10h09.

Também em nota, o Ministério de Minas e Energia reafirmou as informações do ONS e declarou que o ministro Alexandre Silveira, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, determinou a criação de uma “sala de situação” para monitorar o caso.

Considerado o maior apagão no país desde 2009, o blecaute provocou caos em vários sistemas, como nos transportes, com o desligamento de semáforos e impacto em metrôs nas grandes cidades, falta de água, dificuldades no atendimento médico e hospitalar, entre outros.