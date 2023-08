André Vale vai ao Deracre em busca de melhoria para o Ramal Granada, em Acrelândia

O deputado estadual André Vale (Podemos) se reuniu nesta terça-feira (15) com o diretor-presidente do Deracre, Beto Murad. O parlamentar estava acompanhado dos vereadores de Acrelândia Sionayton Staut e Cleuson de Oliveira, além do líder comunitário Moisés Frabone. Na pauta, a busca por melhorias do Ramal Granada.

“Nós viemos aqui reivindicar melhoria dos ramais, especialmente ramais de Acrelândia, como é o caso do Granada, o ramal mais produtivo do estado do Acre. Viemos pedir melhorias para àquele ramal, para que possa ser garantida a trafegabilidade, de verão a verão, de inverno a inverno. Fomos bem atendidos. Também estivemos com o diretor do Deracre Antônio Roque e o diretor-presidente. Enfim, saímos daqui alegres e satisfeitos porque o Deracre se comprometeu em atender o nosso pedido”, disse André Vale.

O parlamentar disse ainda que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos acreanos vêm da Agricultura Familiar. “O produtor rural precisa de ramais para escoar sua produção. Graças a Deus fomos atendidos”, explicou Vale.

Beto Murad garantiu encaminhar técnicos ao local para fazer um levantamento orçamentário. “Vamos fazer o levantamento para ver o que a gente consegue fazer hoje no ramal do Granada. Para ver se a gente consegue atuar com a Prefeitura. Pelo que parece a Prefeitura a está com dificuldade de certidão. Vamos ver a possibilidade do Deracre usar esse recurso para recuperação do Granada. Vou mandar uma equipe para fazer o levantamento para vermos o quanto de recursos precisamos para a recuperação”, reforçou.

Além dos vereadores de Acrelândia, a agenda foi acompanhada ainda pelo deputado estadual Pedro Longo (PDT).