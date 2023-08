Sai resultado preliminar de concurso da educação da prefeitura de Rio Branco

FOTO: SÉRGIO VALE Foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 14, no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, o balanço da Expoacre 2023 - que movimentou R$ 325 milhões - superando o valor arrecadado em 2022 que foi de R$ 209 milhões, algo em torno de 64,3%. O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, revelou que os resultados foram excelentes, tendo em vista a bela parceria com o governo do Estado. "A gente trabalhou bastante para superar os resultados do ano passado para esse ano, isso é uma demonstração de que o estado vem trabalhando, vem desenvolvendo junto com as entidades de classe, com o setor produtivo e fazendo com que a gente consiga melhorar a vida das pessoas", declarou. Bastante contente com os números apresentados, Cameli contou que a meta...