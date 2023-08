SAERB lança programa de regularização fiscal; dívida é de R$ 50 milhões de janeiro a agosto

Um acidente que envolveu uma van e uma caminhonete deixou oito pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 14, na BR-364, no trecho próximo ao município de Feijó (AC). Segundo informações do portal Feijó Notícias, a caminhonete saía do município com destino a Rio Branco, mas acabou batendo em um buraco e perdeu o controle da direção, capotando na estrada. Logo na frente, estava uma van, que para não colidir com a caminhonete, precisou desviar e também perdeu o controle. O motorista acabou jogando o veículo para fora da estrada, no acostamento. Os passageiros envolvidos sofreram lesões aparentemente leves. Sem vítimas fatais, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. Com informações do Feijó Notícias