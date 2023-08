Para evitar “banho de sangue”, Segurança Pública define estratégias nesta segunda-feira

Além da Polícia Civil, que investiga a autoria da tentativa de chacina ocorrida em um baile funk no último sábado, 12, que terminou com a morte de uma jovem de 20 anos e outros nove feridos, a cúpula da Segurança Pública do Acre também está reunida na manhã desta segunda-feira, 14.

O objetivo é evitar um “banho de sangue” entre as facções criminosas que atuam no estado. A guerra entre os grupos criminosos se intensificam após a rebelião no Presídio de Segurança Antônio Amaro, ocorrido no final de julho, que provocou a morte de cinco detentos.

Conforme informações da Sejusp, a reunião define um realinhamento operacional de estratégias, com a execução de um plano eficaz e reforço do policiamento em áreas específicas de Rio Branco. A gestão garante que serão adotadas medidas mais incisivas no combate às organizações criminosas.

Participam da reunião, além da cúpula de gestão da Sejusp, os comandos da Polícia Militar, Polícia Civil e Iapen.