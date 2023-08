Moraes vota por tornar réus mais 70 envolvidos com atos golpistas

A cúpula da Polícia Civil vai se reunir na manhã desta segunda-feira, 14, para discutir os avanços e o que já se sabe sobre o tiroteio ocorrido em um baile funk, no Parque das Acácias, localizado no Bairro da Floresta, na noite do último sábado, 12, em Rio Branco. O delegado-geral da PC no Acre, Henrique Ferreira, afirmou que já há alguns indícios, mas que a polícia não vai falar em nomes no momento para não atrapalhar as investigações. “Vou me reunir com os delegados que já estão analisando as provas colhidas no local e que vão fazer as oitivas de testemunhas. Já temos alguns indícios, mas é prematuro dizer qualquer coisa a respeito agora. O certo é que estamos trabalhando para esclarecer o caso”, disse Henrique. Conforme informações da...