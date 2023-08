Marido e esposa grávida de 8 meses são feridos com tiro acidental e vão parar no PS

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PP), parabenizaram o governador, Gladson Cameli (PP) e a bancada federal por conseguirem junto ao governo federal mais recursos para investimentos no Acre através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), apresentado pelo presidente Lula na sexta-feira, 11. A vice-governadora Mailza Assis também teve um papel importante na liberação de recursos. Ela participou de reuniões com ministros de Lula onde foram apresentadas as demandas do Estado para participação no PAC. Mailza esteve presente no lançamento do novo programa na sexta-feira. De acordo com o novo PAC, o Acre receberá R$ 26,6 bilhões da União para investimentos em áreas essenciais, como restauração da BR-364, construção de pontes, a nova maternidade de Rio...