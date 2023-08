Mâncio Lima e SENAC certificam 200 jovens em áreas diversas para o mercado de trabalho

Na última sexta-feira, 11, 200 alunos dos cursos de Assistente Administrativo, Recepcionista, Operador de Caixa e Frentista foram certificados em solenidade na Casa de Cultura Márcia Alencar. Os cursos foram oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, voltado para o comércio de bens, serviços e turismo da região, com o apoio da Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Hoje, estamos celebrando um momento importante na trajetória do SENAC no processo de formação de jovens e adultos. Olhando para toda a nossa trajetória, na qual, muitas vezes fazíamos este tipo de evento com muitas desistências e ficávamos muito triste, pois, a gente reivindica os cursos para os municípios levando em consideração as necessidades do mercado, capacitando os estudantes em habilidades específicas e práticas necessárias para desempenhar funções diversas, ver uma turma com mais de 95% de aproveitamento e aprovados é gratificante. O apoio da Prefeitura de Mâncio Lima tem sido excepcional, temos encontrado todos os recursos necessários, equipe comprometida e à nossa disposição e, o melhor de tudo, professores locais e muito bem capacitados, repercutindo em uma mão de obra de qualidade e eficiência”, ressaltou Jaide Enes, Gerente Regional do SENAC.

A parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria de Assistência Social, com o SENAC tem rendido bons frutos e inserido diversos profissionais de áreas específicas no mercado de trabalho.

“Eu posso afirmar que este é um momento especial, no qual concluímos com êxito uma etapa importante em nossas vidas. Durante os últimos meses, mergulhamos no universo da administração, aprendendo técnicas e adquirindo conhecimentos que nos prepararam para o mercado de trabalho. Ao longo desse percurso, ultrapassamos desafios, expandimos nossas perspectivas e nos transformamos em profissionais capacitados. O SENAC, reconhecido por sua excelência na formação profissional com esta parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima e a Secretaria de Assistência Social, tem dado oportunidades únicas para que nós jovens nos capacitemos e estejamos preparados para o mercado de trabalho”, disse Francisco Fábio, aluno do curso de Assistente Administrativo.

O mercado de trabalho está em constante evolução, com avanços tecnológicos e mudanças nas necessidades das empresas. Os cursos oferecidos tem procurado acompanhar essas mudanças, garantindo que os estudantes estejam atualizados com as práticas e tendências mais recentes de sua área de atuação.