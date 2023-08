Inmet alerta para perigo de chuvas intensas nesta segunda-feira no Acre

O governador Gladson Cameli sancionou lei garantindo prioridade no atendimento psicológico as crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual no Acre. A autoria do novo dispositivo é do deputado Eduardo Ribeiro (PSD) e publicada na edição desta segunda-feira, 14, do Diário Oficial do Estado do Acre. Agora, o dispositivo vai priorizar o atendimento a essas vítimas, fortalecendo a comunicação e a informação nas instituições de saúde da rede pública estadual. "Diariamente, assistimos nos noticiários a relatos frequentes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas a partir de agora, estaremos ampliando a atenção aos sinais de maus-tratos e violência contra esse público", destaca o parlamentar. Com a sanção do governador Gladson Cameli, a lei pretende diminuir o sofrimento vivenciado por crianças e adolescentes que necessitam de atendimento terapêutico...