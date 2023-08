Homem é condenado por expor fotos nuas de companheira pelo fim do relacionamento

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE/AC), publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 14, a convocação para inspeção médica e entrega de documentos e posse, conforme Edital nº 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021. Para os exames médicos, o candidato deverá providenciar os exames especificados no edital, emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação. Após obter todos os laudos médicos, o candidato deverá agendar seu atendimento, por meio do número (68) 3215 – 4332 e, após o agendamento, dirigir-se a Junta Médica Oficial do Estado até o dia 31 de agosto, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant, 351 – bairro Cerâmica...