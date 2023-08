Com presença de Marcus Alexandre, MDB de Xapuri elege diretoria e filia pré-candidato a prefeito

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, teve agenda movimentada no fim de semana na regional do Alto Acre, onde participou das eleições das executivas municipais do seu novo partido, o MDB.

De acordo com a assessoria da sigla, a agenda fez parte do processo de organização do partido ao nível estadual. Antes de ir ao Alto Acre, onde participou dos atos políticos em Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, ele esteve em Capixaba.

“Essas são etapas importantes de organização partidária e eu fiz questão de participar de todas elas. Os dirigentes escolhidos vão conduzir o processo eleitoral do ano que vem e estou me colocando à disposição para ajudar no que for preciso”, disse Marcus.

No dia 30 de agosto, acontece a eleição da Executiva Estadual do MDB, onde os presidentes municipais eleitos escolhem o presidente estadual, segundo as informações divulgadas pela assessoria do partido.

Em Xapuri, além da eleição da nova diretoria, que tem como presidente Fredson Jorge Lopes, o partido filiou o pastor Marcondes Lopes, pré-candidato do partido às eleições municipais do ano que vem.

Marcus Alexandre esteve acompanhado, nas agendas, pelos representantes do diretório estadual: Aldemir Lopes e Alberto Ferreira. Com base em todos os municípios acreanos, o MDB se prepara para as eleições do próximo ano.