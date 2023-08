Jovem com bala alojada no cérebro em festa não sabia o que estava acontecendo, diz médico

A ex-BBB, Gleici Damasceno se reuniu na última sexta-feira, 11, junto com outros famosos e nomes conhecidos da internet, com a primeira-dama Janja Silva, no Rio de Janeiro. O encontro chamado de “Influenciadores pela Democracia”, tem a finalidade de discutir a necessidade de regulamentação da profissão de influenciador digital. A acreana participou do evento como mediadora de uma palestra e aproveitou para posar com a mulher do presidente Lula nos bastidores. “A Janja tem a capacidade de ouvir e trabalhar pelos que não sabem, não podem e não tem”, comentou Damasceno. Além dela, participaram do evento Elana, do "BBB 19", o jornalista Rene Silva, do "Voz das comunidades", a atriz Elisa Lucinda, entre muitos outros.