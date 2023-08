Dois dos 9 que foram baleados em baile funk correm risco de morte na UTI do PS

Os jovens Alexandro de Araújo Silva Júnior, de 19 anos, e Jéssica Cristina de Oliveira Barbosa, 18 anos, que foram feridos a tiros na noite deste sábado, 12, durante um ataque de membros da facção criminosa Bonde dos 13 a um baile funk que ocorreu no Parque das Acácias, na Estrada da Floresta, em Rio Branco, seguem internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Pronto-Socorro e correm risco de morte.

Alexandro de Araújo, foi ferido a tiros na região no peito, braço e do lado esquerdo das costelas. O paciente encontra-se em estado gravíssimo e precisou colocar drenos no pescoço e peito, além de estar com choque hipovolêmico, uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquidos e sangue, que faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando a problemas em vários órgãos.Já Jéssica Cristina recebeu um tiro na cabeça e segundo informações médicas o seu estado de saúde é grave.

As demais vítimas que deram entrada ao Pronto-Socorro foram identificadas como Maria Eduarda de Souza Lima, de 18 anos, Melrison Lucas da Silva Carneiro, de 18 anos, Kelvin Saldanha de Araújo, de 18 anos, Josemir Cavalcante da Silva, de 33 anos, Samuel dos Santos Lima, de 22 anos, Rafael Mourão Matos Silva, 20 anos e o adolescente D.B.G de 16 anos, encontram-se com seus quadros clínicos estáveis e não correm risco de morte.

Entenda o caso

Uma jovem identificada como Giovana dos Santos de Lima, de 20 anos, foi morta e nove pessoas ficaram feridas a tiros na noite deste sábado, 12, durante um ataque de membros da facção criminosa Bonde dos 13 a um baile funk que ocorreu no Parque das Acácias, na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o “Baile de Rua Premium” já estava sendo divulgado pelos seus organizadores desde a semana passada e seria realizado na rua principal do bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco. De última hora, organizadores do baile funk resolveram mudar o local e realizar o evento no Parque das Acácias, neste sábado.

No local havia mais de 300 pessoas, inclusive faccionados do Comando Vermelho participando do baile. Quando por volta das 23:20h, membros da facção rival Bonde dos 13 armados invadiram o parque pelos fundos, efetuando vários tiros na direção das pessoas que participavam do evento.

Policiais que estavam a paisana no local ao perceberem o ataque, reagiram e trocaram tiros com os criminosos, evitando que mais pessoas fossem mortas e feridas a tiros. No momento, muitas pessoas entraram em desespero e houve muita correria. O motorista de um veículo de cor prata, chegou a derrubar o portão do Parque das Acácias.

A Polícia Civil segue com as investigações em busca de identificar os autores dos crimes.