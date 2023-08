Corpo de mulher é encontrado sem roupas por populares em Brasileia

O corpo de uma mulher identificada como Rosângela Inácio Gonçalves, de 44 anos, foi encontrado em estado de decomposição, na manhã deste domingo, 13, dentro de uma invasão, localizada nas proximidades do hospital regional do Alto Acre, no Bairro Nova Esperança, em Brasileia.

“Buga”, como era conhecida, estava seminua e possuía uma perfuração no pescoço. A suspeita é que ela tenha sido estuprada. O corpo foi retirado do local pela equipe técnica do Instituto Médico Legal (IML) e transferido para a Rio Branco, para a necrópsia.

Segundo informações da Polícia Civil, um vídeo distribuído em grupos de conversa na internet levou as autoridades até o local. Os agentes do município realizam as investigações para descobrir detalhes do caso.