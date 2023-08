Brasileia realiza maior cavalgada de sua história durante feira agropecuária

Com uma temperatura agradável desde sábado, 12, centenas de cavaleiros, cowboys e cowgirls de Brasileia iniciaram uma grande Cavalgada a partir do Parque Centenário da cidade até o principal palco do Brasileia Rural Show no bairro Marcos Galvão, com cavalos e até búfalos. Além de quadriciclos, comitivas e carros que acompanharam todo percurso.

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do esposo Dr. Israel Milani, os organizadores da Primeira Feira Internacional de Exposições e Negócios da Fronteira (Brasileia Rural Show), Inês Tiziana, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Brasileia e Epitaciolândia (Aceebra), Elias Félix, presidente do Sindicato Patronal dos Produtores Rurais de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia e do empresário e pecuarista, Manoel Prete e Maurício Prete, deu a largada na cavalgada de mais de três quilômetros recheada de muito alegria e diversão ao som de muito sertanejo universitário, ao tradicional de raiz.

Participaram também o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, o vice- presidente, Arlete Amaral e os vereadores, Elenilson Cruz e Lessandro Jorge.

“Brasileia, conhecida como terra do carnaval fora de época (carnavale), agora entra também definitivamente para o calendário dos maiores eventos agropecuários do estado após uma das maiores cavalgadas já registradas na história do município”, disse Hassem.

Ao longo do dia, a Feira Brasileia Rural Show continua com exposições e negócios institucional e empresarial. A noite ocorreu a escolha da rainha da festa, prova dos três tambores, rodeios, shows e outras atrações country.

No domingo, a partir das 9h, foi realizado adestramento equestre e exercícios de rédea. Às 14h, Team Rouping (Prova do Lanço em Dupla), já às 15h30, teve o bingão do quadriciclo e giros da sorte em dinheiro e a partir das 22h, final do rodeio, premiação e shows encerram a festa e a feira agropecuária no município.

A prefeita comemora a realização da festa. “Há três meses atrás nossa cidade estava embaixo d’água, e após isso já conseguimos reconstruir a cidade, ao mesmo tempo fazendo várias atividades como o Carnaval Fora de época e agora, pela primeira vez, a Feira Agropecuária Brasiléia Rural Show, um evento construído à muitas mãos e que certamente entrará para o nosso calendário cultural. A cavalgada foi linda, eu estou muito feliz”.

A presidente da Associação Comercial, Inês Tiziana, enaltece a importância da parceria para o sucesso do evento.

“Estamos com a sensação de dever cumprido, a Prefeita Fernanda Hassem abraçou a causa, nos apoiou no que foi possível e juntos realizamos uma linda festa, em ação conjunta entre ACEEBRA, Associação dos Produtores Rurais e Prefeitura de Brasiléia. Foi um sucesso nossa cavalgada, e esperamos o público para logo mais a noite abrilhantar nosso evento”, enfatizou.

Veja as fotos.