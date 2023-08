Menor é apreendido acusado de atrair vítima para execução no bairro Santa Inês em Rio Branco

Na noite da última sexta-feira, 11, um incêndio de grandes proporções ocorreu no bairro do Colégio, próximo ao Instituto Santa Terezinha, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Segundo informações repassadas ao ac24horas, com o incêndio, pelo menos 3 residências acabaram ficando com suas estruturas comprometidas, sendo que uma delas, foi totalmente destruída devido ao impacto das chamas. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conteve as chamas, evitando que atingisse outras residências. Mesmo com a gravidade não houve feridos, apenas bens materiais.