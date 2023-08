Incêndio de grandes proporções atinge três residências em Cruzeiro do Sul

Oportunidades para um novo modelo de desenvolvimento de produtos do Acre, esse é o tema do I Fórum de Bioeconomia da Amazônia que será realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), com apoio do gabinete do senador Alan Rick. O fórum acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, em Rio Branco, na sede do Sebrae. O evento visa ser um encontro finalístico em que os entes recebam informações mutuamente e, assim, possam escalar a matéria-prima do Acre para o mercado consumidor. Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, é uma oportunidade de o Estado potencializar sua política de inovação voltada para soluções baseadas na natureza. “O desafio é definir como...