Friagem de até 14°C chega ao Acre neste sábado, diz Friale

Está previsto para este sábado, 12, a onda de frio polar, de intensidade média, provocando mais uma típica friagem na Amazônia Ocidental. É o que prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale em seu portal, “O Tempo Aqui”.

Segundo o meteorologista, no domingo, 13, será com tempo frio, céu encoberto e ventos intensos, principalmente no leste e no sul do Acre, onde ficam, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira. Nestas cidades, a maior temperatura, durante a tarde, deverá ficar abaixo de 24ºC, porém, com sensação térmica inferior, devido aos fortes ventos que estarão soprando.

Friale destaca que no amanhecer de domingo até a próxima quarta-feira, 16 de agosto, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 14 e 17ºC, no leste e no sul do estado, e entre 18 e 21ºC, na região do vale do Juruá.