Fórum de Bioeconomia da Amazônia acontece no Acre em agosto

Oportunidades para um novo modelo de desenvolvimento de produtos do Acre, esse é o tema do I Fórum de Bioeconomia da Amazônia que será realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), com apoio do gabinete do senador Alan Rick. O fórum acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, em Rio Branco, na sede do Sebrae.

O evento visa ser um encontro finalístico em que os entes recebam informações mutuamente e, assim, possam escalar a matéria-prima do Acre para o mercado consumidor.

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, é uma oportunidade de o Estado potencializar sua política de inovação voltada para soluções baseadas na natureza.

“O desafio é definir como e o que fazer com ativos florestais, aprender novas dinâmicas e expandir negócios sustentáveis com maior valor agregado. Vamos gerar processos sociais através da pesquisa e da inovação” garantiu Mesquita.

No planejamento estratégico que aconteceu na manhã dessa sexta-feira, dia 11, na sala de reuniões da Federação da Indústria do Acre (Fieac) com a presidente da Funtac, Iuçara Souza, a diretora de Planejamento, Mirla Miranda, e demais técnicos, foram definidos os temas centrais dos debates que vão envolver secretários de governo, empresários, industriários, investidores, cientistas e acadêmicos das regionais do estado.

“A ideia é conhecer o que o estado do Acre pode fornecer a curto prazo para o mercado nacional e internacional e, ao mesmo tempo, buscar informações sobre o que o mundo procura na Amazônia, uma troca de intercâmbios econômicos”, disse Iuçara.

“O Acre é mais bioeconomia”, destacou a diretora operacional Mirla Miranda, que coordena o evento. Ela acrescentou que “o encontro prevê o compartilhamento de informações e rodadas de negócios com comunidades, empresas e instituições acreanas, cadeias produtivas e acadêmicos”.

Pelo Estado, a Agência de Negócios do Acre (Anac), a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac) e o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) são apoiadores do fórum. A Fieac, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, a Federação do Comércio (Fecomércio), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Sebrae também são parceiros.