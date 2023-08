Chuva de meteoros terá pico neste fim de semana e pode ser vista do Acre

A estimativa para a produção de grãos na safra 2022/23 é de 190,1 mil toneladas no Acre, aumento de 2,2% em comparação à safra 21/22. A segunda safra do milho é destaque com crescimento de 46,1%, mas a soja desponta com grande desempenho: nesta estimativa serão colhidas 43,9 mil toneladas do grão contra 20,4 mil toneladas na safra passada, registrando crescimento de 115,2%, o maior do Brasil na atual projeção. No País, segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a estimativa é de 320,1 milhões de toneladas, um incremento de 17,4%, o que representa um volume de 47,4 milhões de toneladas a mais que o volume colhido no ciclo passado. Os dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos divulgado nesta quinta-feira (10) pela Companhia Nacional de...