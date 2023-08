Moradores de invasão no Irineu Serra interditam avenida Ceará e fecham Terminal

O Acre vai ter cerca de R$ 9,9 bilhões no orçamento do Estado para o ano que vem. Nesta sexta-feira, 11, o governo publicou no Diário Oficial as diretrizes orçamentárias que norteiam os gastos do recurso no ano que vem. O montante leva em conta estimativas do governo maiores que as do mercado financeiro. Para o ano de 2023, o governo estima crescimento de 1,6%, já o mercado projeta 0,9%. Já para 2024, o governo projeta 2,3%, enquanto a expectativa do mercado é de 1,4%. As prioridades da administração pública estadual para o exercício do próximo ano estabelecidas pelo Plano Plurianual - PPA 2024/2027 são as áreas estratégicas do desenvolvimento humano; da produção, meio ambiente e povos indígenas; da infraestrutura; da cultura e turismo; ambiente de negócios, empreendedorismo e inovação...