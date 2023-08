Acre tem sexta-feira quente, com chances de chuvas e temporais, aponta previsão

O eleitorado feminino sempre foi majoritário no estado. Por isso, não se justifica, que numa disputa da prefeitura de Rio Branco, não tenha uma mulher numa chapa majoritária. Mas esse tabu começa a ser quebrado com a médica cardiologista Rejane Veloso (sem partido), se colocando como uma alternativa para figurar na chapa do secretário Alysson Bestene (PP), como candidata a vice-prefeita, com o qual tem conversa marcada para discutir o assunto. Também tem convite do governador Gladson para se filiar ao PP. Ao BLOG, Rejane confirmou ontem estar em tratativas para ser candidata a vice, por achar que pode colaborar com o processo político com novas ideias. Ela foi a coordenadora da campanha do marido Eduardo Veloso (PP) a deputado federal, na última eleição. Citou ter o apoio de sindicatos...