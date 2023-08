Sine do Acre tem mais de 50 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Rio Branco, julgou no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça, o réu Eronilson da Silva Gomes, de 34 anos, por crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e meio cruel. A vítima é a diarista Jacineide Ferreira Lima, de 40 anos, cujo corpo foi encontrado sem as roupas de baixo e com mais de 20 perfurações de faca, é encontrado por populares no Beco do Bambu, no bairro Raimundo Melo, em novembro de 2021. Eronilson já cumpriu pena por estupro, sendo investigado por outros dois estupros seguidos de morte. Na tarde do dia 11 de novembro de 2021 Jacineide foi chamada por uma amiga do bairro Raimundo Melo fazer uma faxina em sua casa. Ela morava na Vila...