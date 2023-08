Sindicalista Rosana Nascimento diz que vai registrar boletim de ocorrência contra Bocalom

Em solenidade realizada no auditório da secretaria de agricultura na manhã desta quinta-feira, 10, o secretário de governo, Alysson Bestene, representando o governador Gladson Cameli, realizou a assinatura de ordem de pagamento para as famílias atingidas pelas enchentes, que serão beneficiadas com o Auxílio do Bem. De acordo com secretário, Alex Carvalho, nesse primeiro momento a gestão identificou mais de 750 famílias que foram atingidas pela enchente em Rio Branco no início do ano. Cada família deve receber na próxima semana R$ 1.000 reais - em um investimento total de R$ 1 milhão. No entanto, na primeira etapa do auxílio, a equipe do governo deve disponibilizar mil reais para 418 famílias de vários municípios acreanos, como Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Porto Acre. "Os recursos já estão no banco,...