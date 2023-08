O capitão, a irmã Júlia … e o Lula!

A justiça em Brasília encaminhou para a justiça acreana o processo em que o ex-presidente Bolsonaro de mão de um tripé de câmera de TV disse que iria metralhar os petistas. (não sabe ele, mas depois de 2018 não sobraram muitos). Todavia, o papo aqui não é sobre metralhar ninguém, é sobre a dona Júlia. Ela tem 67 anos, é viúva, aposentada e evangélica. Pois moço, a dona Júlia não só votou em Bolsonaro como também se apaixonou por ele. Segundo ela, amor à primeira vista. Pena que em seu caminho tinha a beldade da Michele!

Mas, o certo é que ela fez uma campanha tensa pelo capitão. Disse, na entrada do hospital Santa Juliana, que nunca orou tanta por uma pessoa na vida. Mostrou os calos nas rodilhas como prova do fervor do Messias (Bolsonaro).

Toda vez que ele aparecia na TV ela se quedava de joelhos, estendia as mãos para o aparelho de televisão onde havia em cima um copo com água e óleo. Suplicava, clamava e chorava. O único capaz de salvar o Brasil do desastre iminente comunista que transformaria o país na Coréia do Norte, China, Cuba, Venezuela, Sodoma, Gomorra ou algo parecido.

No meio da conversa ela baixou a voz, aproximou-se espiando para os lados como alguém que está sendo seguido por agentes secretos ou pela sombra do capa preta do Xandão (Alexandre de Morais), e confidenciou: _ Irmão, estou orando pelo presidente Lula como Deus manda fazer. Parece que o capeta não era tão feio quanto pintam. Sorriu, despediu-se com seu jeito maternal e foi em direção a Uber que já a esperava. Dona Júlia, uma mulher de Deus!

“Se o comunismo acabar, quem é que vai levar a culpa”? (Jô Soares)

. Marcus Alexandre, agora filiado ao MDB, não é considerado apenas o pré-candidato a prefeito de Rio Branco;

. Para a cúpula do partido, será o líder em todo o estado!

. Tarefa que lhe foi dada pelos cabeças brancas do partido.

. Não se enganem, será um candidato perigoso… alguém duvida?!

. A senadora Mailza Assis não é uma evangélica radical; lida com todas as matizes religiosas com muito respeito.

. Os que estão no seu entorno, merecem a sua confiança; nenhum líder político nomeia adversários como aliados.

. Tanta confusão no seio do PROGRESSISTA será equacionada sem grandes traumas; é sempre assim: No frigir dos ovos tudo termina com pizza e coca cola.

. “Um relógio de R$ 15 reais marca a mesma hora de um Rolex de R$ 300 mil; a diferença está na soberba da vida e na concupiscência dos olhos”.

. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro!

. Quando um parlamentar apresenta um anteprojeto não quer dizer nada porque a medida deve ser de iniciativa do executivo.

. O prefeito Mazinho Serafim nunca brinca em serviço quando fala de eleição e campanha eleitoral.

. Perguntar não ofende:

. E os processos na Justiça Eleitoral contra candidatos que cometeram crimes eleitorais na campanha passada, quando serão julgados?

. A impunidade é uma falha na matrix.

. O mundo será dominado pelas máquinas!

. Qual a novidade nisso?

. A Polícia Penal anda com a imagem bastante desgastada; não é bom para o governo.

. Colega Silvânia Pinheiro lançando o livro: “Discurso Midiático Sobre o Indígena na Cidade”, 11 de agosto (amanhã), 18h, no espaço Kaxinawá.

. Estaremos lá!

. Bom dia!