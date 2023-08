Ninguém acerta os números e Mega-Sena acumula prêmio em R$ 115 milhões

Nesta quinta-feira, 10 de agosto, as prefeituras do Acre receberão a primeira transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de agosto. São R$41.447.413,54 que serão divididos entre os 22 municípios acreanos. No País, ao longo do dia, R$ 5.663.235.940,25 serão repassados às contas dos 5.568 municípios, já considerando a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Sem a retenção, o montante é de R$ 7.079.044.925,31. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), prevê retração de 23,56% quando o valor do repasse é deflacionado – desconsiderando a inflação do período. O primeiro repasse do fundo constitucional aos Municípios de agosto é composto pela arrecadação do Imposto de...