Lovisaro, Celso, Gláucio e Kátia disputam lista tríplice para ser chefe do MP do Acre

Uma cobra da espécie ‘Lachesis muta’, que é rara no Brasil, foi transportada de Rio Branco na última quarta-feira, 9, de avião, para o Instituto Vital Brazil, em Niterói, no Rio de Janeiro, para a ajuda na produção de soros antiofídicos e medicamentos. Rara no país e com sua linhagem extinta na cidade carioca, o animal vai compor o acervo da instituição e terá sua peçonha utilizada no tratamento de pacientes picados por serpentes dos gêneros Bothrops (jararaca, jararacuçu, urutu, cotiara, caiçara e outras) ou Crotalus (cascavel). A cobra foi embarcada em um voo da LATAM às 01h30 na capital acreana e realizou uma conexão em Brasília, com pousou no Aeroporto Santos Dumont às 12h10 no horário local. De lá, ela foi encaminhada ao laboratório do instituto, em Niterói, onde...