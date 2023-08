Governo diz que Ponte da Sibéria, em Xapuri, deverá ficar pronta no primeiro semestre de 2024

O governo do Acre estima que a Ponte da Sibéria, em Xapuri, fique pronta no primeiro semestre de 2024, segundo informou a Agência de Notícias do Acre por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), que é o responsável técnico pela obra.

De acordo com as informações do engenheiro do Deracre, Willyams Lima, cerca de 40 trabalhadores estão empenhados na fase de mesoestrutura (pilares). “Estamos trabalhando nos pilares dos apoios AP.2 até o AP.6, que estão bem avançados”, afirmou o engenheiro.

Além disso, as peças metálicas da treliça de balanço sucessivo estão em fase de pré-montagem, para início dos trabalhos na fase de superestrutura.

“A ponte deverá ser construída com a técnica de balanços sucessivos, que é aplicada em locais onde há limitação de apoio para escoramentos convencionais, isto é, em trechos de rios com imensos volumes de água e correnteza e grandes vãos”, diz a publicação da agência estatal.

“É uma obra importante para a cidade de Xapuri. Tem gerado emprego e renda à população, e o Deracre tem acompanhado de perto as obras, seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli de trabalhar para cuidar da infraestrutura e das pessoas”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad.

O empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.