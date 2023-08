Eduardo Ribeiro propõe e Aleac realiza sessão de homenagem aos advogados do Acre

Os profissionais da advocacia acreana foram homenageados na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em sessão solene que celebrou o Dia Nacional do Advogado, nesta quinta-feira, 10. O evento foi uma iniciativa do deputado Eduardo Ribeiro (PSD), que também é advogado, em reconhecimento à importância desse profissional para a sociedade e para o Estado de Direito.

“Hoje, estamos unidos por um propósito nobre: render homenagem a todos os advogados e advogadas que, com dedicação incansável, defendem os valores da justiça, da igualdade e dos direitos fundamentais”, ressaltou Ribeiro para um plenário repleto de advogados.

Para Eduardo Ribeiro, “a data não apenas celebra a advocacia, mas também nos faz refletir sobre o papel crucial que desempenhamos na promoção de uma sociedade mais justa e equitativa”.

Autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Acre (OAB/AC), do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), da Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE/AC), do Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC) e da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) se fizeram presentes.

Em um dos momentos mais significativos, a advogada Alexandrina Melo de Araújo fez um retrospecto de sua carreira de muitas décadas à frente do ofício. Neste sentido, o desembargador vice-presidente do TJ/AC, Vitório Luiz Camolez, a homenageou, lembrando de episódios históricos com a advogada, na defesa das causas nobres no passado.

Nas palavras do presidente da OAB/AC, Rodrigo Ayache Cordeiro, “o advogado é a boca daqueles que não têm voz”. Já Thalles Vinícius Sales, secretário-geral da OAB/AC, também se lembrou de quando era ainda criança e percorria as dependências da Aleac, já que sua mãe Gracinha Carvalho foi servidora da Casa por três décadas.

“Aqui [no plenário] tinha sido o único local que ainda não tinha estado. Hoje, volto ocupando a tribuna com a imensa honra de celebrar um dia tão significativo para todos nós. A advocacia é a última fronteira do cidadão com as instituições, em relação ao contraditório e à ampla defesa. Viva a Advocacia. Viva o Direito”, acrescentou Sales.

Por sua vez, Laura Lopes, presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, fez menção ao papel preponderante da mulher advogada. “Nós, mulheres advogadas, devemos nos orgulhar do que somos e desse papel tão importante que exercemos para a sociedade, que é a promoção da igualdade e pelo compromisso com a busca incessante pela verdade”.

Os deputados Pedro Longo (PDT), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Emerson Jarude (Novo), Antonia Sales (MDB), Arlenilson Cunha (PL) e Gene Diniz (Republicanos) prestigiaram o evento.

Participaram também da sessão solene a vice-presidente da OAB/AC, Socorro Rodrigues de Souza, a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Acre, Thaís Silva de Moura Barros, a procuradora-geral do Estado do Acre, Simone Santiago, o procurador-adjunto do Estado do Acre, Leonardo Cesário e o representante do Ministério Público do Estado do Acre, promotor Gláucio Oshiro.