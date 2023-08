Acusado de estuprar e matar mulher com 20 facadas é julgado em Rio Branco

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Rio Branco, julgou no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça, o réu Eronilson da Silva Gomes, de 34 anos, por crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e meio cruel. A vítima é a diarista Jacineide Ferreira Lima, de 40 anos, cujo corpo foi encontrado sem as roupas de baixo e com mais de 20 perfurações de faca, é encontrado por populares no Beco do Bambu, no bairro Raimundo Melo, em novembro de 2021.

Eronilson já cumpriu pena por estupro, sendo investigado por outros dois estupros seguidos de morte.

Na tarde do dia 11 de novembro de 2021 Jacineide foi chamada por uma amiga do bairro Raimundo Melo fazer uma faxina em sua casa. Ela morava na Vila Ivonete e optou por cortar caminho pelo Beco do Bambu, quando foi atacada e morta com mais de 20 facadas.

Funcionários de uma oficina mecânica chegaram a vê-la correndo com a bermuda em uma das mãos e gritando. Ao chegarem ao local, Jacineide já estava morta. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal e sepultado no dia seguinte.

Revendo os arquivos da especializada, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram ao nome de Eronilson da Silva Gomes, que já tinha sido preso por estupro e estava sendo apontado com suspeito das mortes de duas mulheres, que também foram estupradas. Por coincidência, o suspeito tinha desaparecido no mesmo dia do crime.

Dois meses depois, os policiais descobriram o paradeiro do suspeito, que estava escondido numa propriedade rural de Boca do Acre, no Estado do Amazonas. Ele confessou o crime e negou que tivesse praticado o estupro. Segundo o assassino, propôs sexo à mulher e como ela não aceitou, ocorreu uma discussão, quando a matou com mais de 20 facadas.