Acreano sortudo acerta quina da Mega Sena e embolsa mais de R$ 76 mil

Um mutirão de cirurgias previsto para acontecer em Cruzeiro do Sul foi suspenso nesta quinta-feira, 10, por falta de anestesiologistas. O mutirão chegou ser anunciado na página oficial do governo do estado e deveria realizar em Cruzeiro do Sul duas cirurgias oncológicas. As pacientes que já estavam internadas foram avisadas do cancelamento dos procedimentos. O cancelamento do procedimento tem como pano de fundo o distrato do contrato com a empresa SINDOR, que prestava serviços em anestesia para a Secretaria Estadual de Saúde. A reportagem procurou a empresa que confirmou que teve o contrato rescindindo. “Após denúncias de seguidos atrasos de pagamentos por parte da empresa SINDOR, o Secretário de Saúde do Acre, Dr. Pedro Pascoal, rescindiu unilateralmente com a empresa SINDOR nesta quarta-feira, 9, deixando aberto pagamentos aos profissionais desde...