TSE multa Bolsonaro por propaganda irregular nas eleições de 2022

Com o encerramento das atividades do Centro Universitário U:Verse, universidade particular de Río Branco, a diretora de supervisão do MEC, em Brasília, oficiou às 7 instituições de ensino superior para que eles pudessem receber os acadêmicos. A informação foi confirmada pelo ex-deputado federal Léo de Brito nas redes sociais nesta quarta-feira, 9. Recentemente, após anunciar o encerramento das atividades a partir do dia 30 de junho, o Ministério Público do Acre (MP-AC) convocou uma reunião com o reitor em exercício Igor Clem para acompanhar os procedimentos relacionados aos alunos que estavam matriculados na instituição. O promotor de Defesa do Consumidor, Dayan Moreira Albuquerque, solicitou esclarecimentos e ressaltou que a situação afeta cerca de 500 estudantes, que não podem ficar desamparados. Brito destacou que a decisão do órgão federal é só...