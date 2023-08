Publicada Lei que disciplina funções de confiança no Tribunal de Justiça do Acre

Dois jovens desapareceram na região do Balneário de Fortaleza do Abunã, na BR-364, no Estado de Rondônia. Um deles seria morador do bairro de Santa Cecília, em Rio Branco, e deixa dúvidas quanto a um possível afogamento. Edilson Alves de Souza, de 24 anos, tinha ido a uma excursão de amigos no último sábado (5). O outro jovem é Mário Júnior, do Distrito de Vista Alegre do Abunã, que desapareceu no domingo (6) após entregar seus pertences a um amigo afirmando que iria mergulhar no rio. Esse fato ocorreu do lado boliviano do balneário. O caso de Edilson preocupa, já deixa que o rapaz se recuperava de uma fatura no pé esquerdo e não teria condição de se deslocar para a praia, a não ser se alguém o levasse. Ele...